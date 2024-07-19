СБУ викрила та затримала обох підлітків, які на замовлення російських спецслужб підпалювали військові авто

СБУ та поліція затримала двох львів’ян, які на замовлення російських спецслужб підпалювали автомобілі військових у Львові. За даними правоохоронців, підлітки спалили три авто.

Як вказано у матеріалах справи, які є у розпорядженні ZAXID.NET, 18-річний львів’янин 8 липня у телеграм-групі побачив повідомлення про можливість заробити. Підліток відгукнувся на пропозицію і невстановлена слідством особа розповіла, що робота полягає у підпалюванні автомобілів ЗСУ чи інших військових формувань. Як винагороду львів’янину пообіцяли 3000 доларів на криптогаманець. Хлопець прийняв пропозицію.

Цього ж дня 18-річний львів’янин придбав літру керосину та літру розпалювача, заховав їх у скриньці для зберігання речей у супермаркеті та пішов шукати авто для підпалу. На вул. Виговського хлопець побачив Mitsubishi Pajero, яке мало ознаки приналежності до ЗСУ. Відео цього авто він надіслав «куратору» і після погодження підпалив, знявши пожежу на телефон.

За підпал військового авто підлітку заплатили біткоїном у еквіваленті 1500 доларів. Після надсилання грошей людина, яка дала йому завдання, повідомила, що є представником спецслужб РФ.

Обох львів’ян віком 18 та 17 років затримала СБУ

Наступного дня 18-річний львів’янин розповів своєму 17-річному знайомому про таку можливість заробітку і вони разом почали шукати автомобілі. Підлітки побачили Jeep Grand Cherokee з емблемою Нацгвардії та мікроавтобус Volkswagen Crafter з наліпками благодійних організацій, отримавши погодження від «куратора», підлітки підпалили обидва авто.

19 липня спецслужба офіційно повідомила про викриття та затримання обох підлітків «на гарячому». Зокрема, затримали підлітків патрульні поліцейські.

За даними СБУ, після отримання відео окупанти планували використати його для створення медійної картинки про нібито існування у Львові антиукраїнського підпілля. Для цього агресор планував залучити максимальну кількість підконтрольних інформресурсів.

Затриманим повідомили про підозри за ч.2 ст.28, ч.1 ст.114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань). Обом підозрюваним обрали запобіжні заходи – тримання під вартою без права на внесення застави. Слідство триває.