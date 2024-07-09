Пожежу загасили рятувальники

Уночі на вівторок, 9 липня, на вул. Виговського у Львові горів припаркований позашляховик Mitsubishi Pajero Sport.

Як розповіли ZAXID.NET у ДСНС Львівщини, пожежа сталася близько опівночі на вул. Виговського, 67 в автомобілі Mitsubishi Pajero Sport. На місце оперативно прибули рятувальники та загасили пожежу.

У соцмережах дописувачі повідомляють про підпал цього позашляховика, який належав волонтерській службі.

У поліції наразі не коментують версію підпалу. Правоохоронці встановлюють обставини події та причину займання.