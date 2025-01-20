СБУ викрила та затримала обох підлітків, які на замовлення російських спецслужб підпалювали військові авто

Залізничний райсуд Львова виніс вирок місцевому мешканцю за підпал військових автомобілів на замовлення російських спецслужб. До схеми він залучив також неповнолітнього знайомого. Підліток отримав 5 років тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у січні 2025 року, львів’янин Артем Ямковий торік у липні знайшов у месенджері Telegram пропозицію швидко заробити гроші. Хлопцю пропонували підпалювати військові машини, зокрема ЗСУ, обіцявши 3000 доларів.

Згодом на вул. Виговського хлопець побачив авто Mitsubishi Pajero, яке мало ознаки приналежності до ЗСУ. Відео цього авто він надіслав «куратору» і після погодження підпалив, знявши пожежу на телефон. Після підпалу Ямковий отримав близько 1500 доларів на криптогаманець.

Обвинувачений Артем Ямковий залучив до схеми свого неповнолітнього знайомого і вони разом почали шукати автомобілі. Підлітки побачили Jeep Grand Cherokee з емблемою Нацгвардії та мікроавтобус Volkswagen Crafter з наліпками благодійних організацій, отримавши погодження від «куратора», підлітки підпалили обидва авто. Обох підпалювачів затримали правоохоронці, які повідомляли, що йдеться про підлітків віком 17 та 18 років, які піпалювали авто на замовлення російських спецслужб.

Одного з обвинувачених підозрювали у перешкоджанні діяльності ЗСУ у змові з групою осіб та у втягненні неповнолітнього у протиправну діяльність. У суді Ямковий визнав свою провину та просив суд суворо його не карати. Потерпілі у кримінальному провадженні повідомили, що їм відшкодували завдану шкоду.

Справу розглянув суддя Юрій Бориславський, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін, зокрема врахував каяття обвинуваченого та дані про його особу. Суддя визнав його винним у кримінальних правопорушеннях, призначивши 5 років тюрми. Термін відбування покарання рахуватимуть із моменту затримання у липні 2024 року. Вирок ще можна оскаржити.

Справу щодо другого обвинуваченого розглядатимуть окремо.