Раніше засуджений за крадіжки і грабежі пішов на співпрацю з ФСБ

CБУ спільно з поліцією затримали ще одного поплічника ФСБ, який готував нову серію підпалів авто Сил оборони на заході України. Зловмисником виявився рецидивіст з Рівненщини, який раніше відбував покарання за грабежі та крадіжки.

Як розповіли в СБУ, російські спецтслужби дистанційно залучили рецидивіста до співпраці. За гроші він отримав завдання здійснювати підпали автомобілів ЗСУ.

«Для виконання ворожого завдання фігурант вночі обходив територію обласного центру, де намагався виявити припарковані авто українських захисників. Йому вдалося підпалити один із службових пікапів ЗСУ, після чого правоохоронці по гарячих слідах затримали зловмисника», – йдеться в повідомленні СБУ.

Поплічник ФСБ відзняв підпал на відео, щоб надіслати своєму російському куратору, з яким спілкувався в анонімному чаті в Telegram. За даними СБУ, спецслужби Росії планували використати це відео для підготовки спеціальних інформаційних операцій про нібито наявність антиукраїнського підпілля на заході України.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучили мобільний телефон із доказами злочинних дій. Також у нього виявили легкозаймисті суміші та банківську картку, на яку він сподівався отримати грошову винагороду від ФСБ.

Затриманому повідомили про підозру за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 ККУ). Йому загрожує до 8 років тюрми.