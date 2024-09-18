Маленький тюлень - первісток в новому сезоні народження тюленів Ведделла

На острові Вінтер поблизу антарктичної станції «Академік Вернадський» народилося перше в сезоні тюленя Ведделла. Науковці просять українців допомогти обрати йому ім’я. Про це ідеться у Facebook Національної антарктичної станції.

«Вагітна самиця була на Вінтері десь з 1 вересня. Ми щодня моніторили її стан: ходили пішки або дивилися за допомогою дрона. 17 вересня зранку з дрона побачили, що вона вже з дитиною, і відразу вирушили до них», – розповів біолог 29-ї української антарктичної експедиції Світозар Давиденко.

Фото Олександра Мацібури і Тетяни Баглай

На місці вчений відібрав зразки плаценти, які вивчать на вміст стійких органічних забрудників, проведуть молекулярно-генетичні та інші дослідження.

Українські науковці відстежують щорічну успішність розмноження тюленів Ведделла, що сильно залежить від наявності морського льоду, адже саме на ньому або на берегах зі зручним спуском у воду відбувається народження тюленят.

У перші дні малюки зазвичай важать 25-30 кг і швидко ростуть на поживному молоці мами, жирність якого становить 54%. До кінця вигодовування, що триває близько трьох місяців, тюленята можуть сягати ваги у 90 кг. А дорослі тюлені Ведделла важать 400 кг.

Вагітність тварин триває 10 місяців, а завагітніти вони можуть вже за кілька місяців після пологів. Тож тюленята народжуються переважно на початку антарктичної весни. Кожна самиця приводить одне дитинча.

«Традиційно пропонуємо разом обрати ім'я для первістка. Пишіть ваші варіанти в коментарі до 23:59 22 вересня. Полярники 29-ї УАЕ оберуть найцікавішу ідею (з фейсбуку або інстаграму), а її автор отримає від нас подарунок – шеврон цієї експедиції», – закликають в Національному антарктичному центрі.