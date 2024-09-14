Новий сезон - нові активності в компанії вашого собаки

Ще кілька днів – і літня спека піде, а осінь заявить про себе: нижчими температурами вечорами, сухим листям на стежках, зміною кольорів. Сайт про тварин The Daily Paws пропонує кілька активностей, якими ви можете зайнятися зі своїми песиками восени.

Збирання яблук

Із яблук можна не тільки готувати випічку, напої, джеми тощо, а й пригощати ними песиків (чищеними). Сходіть зі своїм пухнастиком на полювання за яблуками і не забудьте зробити кілька фото – вийдуть чудові знимки, коли собака вивчатиме нові запахи і текстури.

Хайкінг

Коли спека спала, довші прогулянки приносять задоволення. Виберіться зі своїм песиком на природу – милуйтеся краєвидами, відчувайте нові запахи і смаки, насолоджуйтеся свободою і бабиним літом.

Випічка

Так, приготувати смачну випічку можна не лише з друзями, коханими чи дітьми, а й з вашим песиком. Особливо, якщо це буде спеціальна випічка для собак. Компаньйон оцінить і процес, і результат.

Ігри в опалому листі

Ще трохи – і в парках та скверах з’явиться це особливе шарудіння. Спробуйте дослідити його разом із вашим чотирилапим компаньйоном. В опалому листі можна стрибати, качатися, копатися, бігати – та що завгодно. Лише дивіться, аби це був безпечний майданчик.

Головоломки

Коли день стане коротшим, ви і ваш песик, імовірно, більше часу проводитиме вдома. Щоб весело провести разом час в помешканні, спробуйте головоломки і пазли для собак, що можна знайти на сайтах для тварин.