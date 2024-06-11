Спеціальне собаче морозиво готується усього із трьої інгредієнтів за лічені хвилини

Літня спека збурює фантазію у пошуках охолодження. Якщо ви любите поласувати влітку морозивом, не забудьте пригостити і свого чотирилапого компаньйона. Тільки приготуйте ласощі для нього вдома, адже магазинне морозиво може завдати шкоди фігурі і здоров’ю песика. Ось простий покроковий рецепт морозива для собак від DailyPaws.

Важливі правила

Перед тим, як запропонувати своїй собаці будь-які ласощі, запам’ятайте ці важливі правила:

перекус має становити не більше 10% від денної норми калорій для вашого собаки;

обирайте інгредієнти, що не містять ксилітол – він токсичний для собак;

обирайте продукти з низьким вмістом жирів – надмір жиру шкодить тваринам;

якщо ваш песик – малої породи, відмовтесь від продуктів, що впливають на підшлункову залозу, як-от бекон, принаймні, зменшіть їхню кількість до мінімуму.

Бананово-арахісове морозиво для собаки

У цьому рецепті використовуються лише три інгредієнти, ось вони:

три середніх порізаних і заморожених банана;

пів склянки натурального арахісового масла;

пів склянки нежирного йогурту без добавок;

пів склянки підсмажених і охолоджених беконових крихт – опціонально.

Процес приготування займе трохи більше двох годин – дві з яких потрібні для заморожування ласощів.

Крок перший. Змішайте в процесорі банани, арахісове масло і йогурт до однорідної гладенької консистенції. За бажанням, додайте трохи бекону і на режимі «пульсація» збийте ще кілька секунд. Також крихти бекону можна використовувати для посипки готового морозива.

Крок другий. Розкладіть суміш у форми для морозива або, для менших порцій, у форми для льоду. Заморозьте упродовж щоайменше двох годин.

Заморозити морозиво у формах, що вам до душі або що є під рукою. Підійде і форма для льоду

Зберігання. У закритому контейнері без доступу повітря ласощі можна зберігати в морозилці до місяця.

Щоб песику краще смакувало, дайте морозиву легенько розтопитись перед тим, як пригостити компаньйона.