Життя собаки, як і людини, залежить від води

Вода – один з основних матеріалів для адекватної роботи усіх органів і клітин в собачому організмі. Тож варто стежити, щоб домашня тварина споживала достатню кількість рідини. Розповідаємо, скільки води має пити собака і як зрозуміти, що він випиває менше або більше.

Скільки води потрібно пити собаці в день

Загальна формула говорить про приблизно 70 мл води на кілограм ваги собаки. Та, як і в людей, у собак на споживання води впливає багато факторів: температура повітря, фізична активність, стан здоров’я, якою їжею харчується песик тощо.

Якщо ветеринар собаки не дав якихось особливих рекомендацій, можна не рахувати, скільки п’є собака. Достатньо щодня мити миску для води і стежити, щоб у ній завжди була чиста вода.

Чому собака п’є мало води

На це може бути кілька причин, і не обов’язково одразу страшних. Ось деякі з причин, чому собака п’є мало води:

Собака на натуральному харчуванні або їсть консервований вологий корм – така дієта забезпечує частину необхідної вологи;

Собака захворів, у нього щось болить – тут слід поговорити з ветеринаром;

Прохолодна погода або мало фізичного навантаження для собаки.

Як виявити зневоднення у собаки

Здоров’я собаки критично залежить від води. Якщо песик отримує недостатньо пиття, його органи можуть поступово почати відмовляти, що швидко призведе до смерті. Здоровий собака питиме стільки, скільки треба. А от якщо песик має якесь захворювання, то не завжди в змозі контролювати, скільки води споживає. Така ситуація може трапитися, якщо у собаки:

Хворі нирки;

Проблеми з метаболізмом, наприклад, цукровий діабет;

Рак;

Вагітність і годування цуценят також можуть призвести до зневоднення собаки.

Зневоднення можна визначити за станом шкіри: натягнута між лопатками складка шкіри собаки має миттєво і без затримок повернутися на місце, якщо розтиснути пальці. Коли ж це відбувається повільно або бугорок шкіри ще деякий час не розгладжується, це є ознакою проблеми.

Також про брак води в організмі собаки можуть говорити бліді і сухі ясна, сухі очі, ніс і рот.

Що робити, якщо собака п’є забагато води

Таке теж може бути з різних причин. Якщо за тих же умов собака став різко більше пити або ходити в туалет по-маленькому значно частіше, це привід звернутися на огляд до ветеринара. Фахівець зробить необхідні обстеження і порадить, як бути.

Щодня частуйте песика свіжою чистою водою і не забувайте пити достатньо води самі.

За матеріалами PetMD