Причини копрофагії можуть бути природними, фізіологічними та психологічними

Хоча нам здається, що собаки більш передбачувані за котів, ці домашні тварини теж уміють здивувати своєю поведінкою. Вони можуть пити воду з унітазу, із задоволенням копатися у смітті чи навіть їсти екскременти – свої і чужі. Розберемося, чому собаки можуть бути схильні до копрофагії та як відучити їх від цієї звички.

Це може бути природно

Щенята у віці до 9 місяців можуть їсти екскременти, тому що це поведінка, якої вони навчилися від своєї мами: коли вони були маленькі, таким чином вона «наводила чистоту». та з віком ця звичка має зникнути.

Також собаки відомі тим, що можуть пхати собі до рота, що завгодно, на що натрапили – взуття, сміття, дрібних тварин тощо. Екскременти? Чому ж ні.

Та якщо дорослий собака, який раніше не мав такої звички, раптом почав ласувати екскрементами, це не природно.

Психологічні причини поїдання екскрементів

Іноді копрофагія у собак зумовлена проблемами з ментальним здоров’ям. Причинами можуть бути:

Ізоляція;

Утримання в обмеженому просторі, наприклад, у клітці;

Тривожність, особливо, якщо собаку «тренували» через покарання;

Потреба в увазі;

Асоціація з їжею – якщо харчування відбувається поблизу фекалій;

Проживання разом з іншим хворим або старим собакою.

Все це потребує корекції поведінки улюбленця та, імовірно, ставлення опікуна до нього.

Фізіологічні причини копрофагії

Окрім психологічних проблем, така нова звичка собаки може вказувати на проблеми зі здоров’ям чотирилапого. Наприклад, на:

Паразитів;

Недоїдання або бідну на нутрієнти дієту;

Мальабсорбцію (порушення всмоктування);

Діабет;

Синдром Кушинга;

Тиреоїдит або інші стани, що пригнічують апетит;

вживання стероїдів.

Як відучити собаку їсти екскременти

По-перше, слід проконсультуватися з ветеринаром, який допоможе відкинути фізіологічну причину такої поведінки або лікуватиме її. Також ветеринар може порадити вітамінні добавки, додаткові ферменти, спеціальні порошки або спреї, що відлякують від екскрементів тощо.

Зоопсихологи також говорять про правильне тренування собаки-копрофага, щоб відучити його від поганої звички.

Передусім, у собаки мають бути всі необхідні аксесуари для прогулянок, тренувань, годівлі. Собака має жити в чистоті – якщо є власне подвір’я, там теж треба часто і ретельно прибирати, щоб собака не міг знайти, що з’їсти. Якщо в помешканні також є кіт, у собаки не повинно бути доступу до котячого туалету. На прогулянках потрібно одразу ж прибирати за своїм собакою та наглядати за ним.

Окрім того, варто добре попрацювати над вивченням собакою команд «фу!» та «до мене», використовуючи позитивне підкріплення. Це може бути тривалий процес, але він того вартий.

За матеріалами American Kennel Club