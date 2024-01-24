По-перше, собаки є родичами вовків. По-друге, деякі песики уміють маніпулювати опікунами

Собаки використовують різні способи комунікації з іншими чотирилапими та з людьми. Це можуть бути специфічні рухи тіла, вихляння хвостом, гавкіт та виття. Останній спосіб, мабуть, найбільше дратує. Причин виття може бути багато. Деякі породи, як-от хаскі та біглі, більше за інших схильні до виття. Кінологи та ветеринари пояснюють, чому собака виє.

Пес реагує на звуки, що чує. Багато собак відповідають виттям на високі звуки – сирен, будильника, іноді виття може спровокувати музика. Ця реакція дісталася собакам від їхніх пращурів – вовків, адже саме у такий спосіб спілкуються ці тварини в дикій природі.

Таке виття зазвичай починається, коли собака чує звуки і закінчується разом із тригером. Хоча це виття дратує, воно не є причиною для хвилювання.

Собака попереджає про небезпеку. Собака може також завити, коли «засіче» щось, що, на його думку, може становити загрозу для людини. Наприклад, таке може статися, коли на подвір’ї з’являється незнайомець. Своїм виття собака попереджає опікуна і показує, що не радий чужинцям на своїй території.

Визнає інших собак. Як вже згадувалося, собаки – нащадки вовків, які спілкуються, зокрема, і через виття. Зазвичай, у цьому випадку ідеться про «передачу сигналу» на далеку відстань, тож виття може бути дуже голосним. Таким чином пес хоче повідомити про своє перебування іншим і сказати, що це його територія.

Собака виє, бо хоче щось. Наприклад, вашої уваги. Іноді виття може бути маніпуляцією, щоб отримати бажане, як-от смаколик. Якщо собака виє, щоб домогтися свого, то найкраще в такому випадку уникати зорового контакту із ним і приділити йому увагу лише тоді, коли він заспокоїться.

Тривога сепарації. Якщо пес сильно прив’язаний до опікуна або його надовго залишили самого, він буде вити через тривогу, що опікун не повернеться. Дізнатися про те, чи переживає собака, коли вас немає вдома, можна двома способами: зробити відеозапис або запитати у сусідів. Також про тривожність можуть сказати інші підказки:

Понищені собакою речі;

Подерті підлога і двері;

«Копання», наприклад, у нутрощах дивану;

перевернуті вазони із землею, тощо.

Якщо ваш собака страждає на сепараційну тривогу, проконсультуйтеся з ветеринарам, як йому допомогти почуватися краще за вашої відсутності. Також більше тренуйтеся і гуляйте з ним.

Ще однією причиною виття собаки можуть бути проблеми зі здоров’ям. Якщо собака не схильний до виття, але раптом завив, це може сигналізувати про травму, рану, різкий біль. Також, якщо пес почав вити частіше, ніж раніше, варто звернутися на огляд до ветеринара.