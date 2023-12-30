Є багато причин, через які собаки можуть нервуватися, і кожен опікун має знати, як заспокоїти улюбленця

Собаки можуть нервуватися і стресувати так само, як люди. Опікунам песиків варто знати, як заспокоїти свого компаньйона, адже негативно впливає на здоров’я домашньої тварини. Пропонуємо п’ять природних способів, що допоможуть вашому улюбленцю заспокоїтись і зняти напругу.

Чому собаки нервують?

Причин може бути багато – від сепараційної тривоги до боязні голосних звуків. Також на тривожність улюбленця можуть впливати зміни в оточенні, щоденній рутині. Як зрозуміти, що собака нервує?

Як зрозуміти, що собака зазнає стресу?

Ось основні ознаки:

Надмірний гавкіт;

Виття;

Деструктивна поведінка;

Задишка;

Метушливість;

Тремтіння;

Втрата апетиту;

Намагання втекти або заховатись від стресової ситуації.

Як заспокоїти собаку?

Запровадьте чіткий графік – щоденну рутину. Це допоможе собаці почуватися в безпеці. Собаки – тварини, що люблять звички, для них важливі передбачуваність і структура. Що таке собача рутина? Визначений час для сну, прогулянок, їжі, ігор та розваг. Навіть найменша зміна в рутині, може збити собаку з пантелику і змусити нервуватися. А чітке дотримання графіку – позитивно впливає на її психічне та фізичне здоров’я.

Увімкніть музику або білий шум. Відповідна музика або білий шум створюють заспокійливе середовище і можуть допомогти зменшити рівень стресу у тварини. Також музика може заглушити звуки, яких собака боїться – наприклад, грози чи «прильотів». Також це відволіче собаку і він не бути гавкати. До слова, є додатки із заспокійливою музикою для собак.

Одягніть собаку у «гамівну сорочку». Ідеться про спеціальну амуніцію, що вдягається на тварину і легенько тисне на тіло собаки. Це створює відчуття обіймів і допомагає песику заспокоїтись. Цю амуніцію використовують у багатьох стресових для собаки ситуаціях – поїздка в транспорті, гроза, похід до ветеринара тощо. Вона працює так само, як важка ковдра для людини.

Так виглядає заспокійлива сорочка для собак

Спробуйте феромони. За допомогою феромонів собаки комунікують один з одним, залишають повідомлення. У новому незвичному середовищі заспокоїтись песику можуть допомогти штучні феромони – це може бути спрей, краплі, ошийник з феромонами.

Розчешіть собаку. Грумінг не тільки допомагає собаці бути чистим і здоровим, а й створює особливий зв’язок між ним та опікуном. Тож у стресові ситуація така звична і приємна процедура як розчісування шерсті може допомогти заспокоїти улюбленця.

Для того, щоб собака менше нервував, також варто, аби він мав достатнє фізичне та інтелектуальне навантаження, потрібну кількість прогулянок, повноцінний раціон. Також варто порадитись з ветеринаром про те, що може допомогти заспокоїтись саме вашому песику. І завжди пам’ятайте про любов.

За матеріалами PetMD