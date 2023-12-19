Людська їжа погано впливає не лише на фізичне здоров'я собаки, а й на його поведінку

Часто опікуни дають своїм собакам апетитні шматочки м’яса чи овочів, до яких вихованець проявляє інтерес, аби таким чином продемонструвати любов і приязнь. Та навіть якщо їжа з людського столу буде відносно безпечною для здоров’я собаки, такі підгодівлі можуть погано вплинути на поведінку домашньої тварини. Розповідаємо, чому не варто годувати собаку зі свого столу.

Проблеми зі здоров’ям

Організм собаки відрізняється від людського – має інший метаболізм, потреби в нутрієнтах. Тому те, що корисне для опікуна, може повільно вбити його вихованця. Чи, щонайменше, призвести до ожиріння.

Спостереження ветеринарів показали, що собаки, які харчуються виключно призначеною для них їжею, у кращому стані за всіма фізичними показниками, аніж ті, кого підгодовують з людського столу. Їхня вага нормальна для їхньої породи, віку і статі, а це впливає на те, що у них значно менше проблем із суглобами, кістками, серцем, печінкою, дихальною системою тощо.

Собаки, яким не дають людську їжу, навряд з’їдять щось отруйне. А отруйним для собаки є звичні для людей виноград, часник, цибуля та інші прості продукти.

Проблеми з поведінкою

Вірите ви чи ні, але собаки чудово керують людьми. Ми гладимо їх, коли вони цього хочуть, ведемо на прогулянку, якщо вони гавкають, даємо смаколики, якщо вони благають. Тож коли опікун починає годувати собаку поза її мискою і, до того ж, людською їжею, він привчає чотирилапого до нових шкідливих звичок, подолати які вкрай важко.

Собака може вимагати їжу зі столу цілими днями – коли люди їдять, готують, абощо. Він буде витріщатися, благати, стрибати, бігати, аби привернути увагу і отримати заборонений шматочок. Якщо для припинення такої поведінки роздратований опікун ділиться із собакою своєю їжею, то це лише посилює негативну поведінку.

Пухнасті привереди

Надто багато смаколиків з людського столу можуть призвести до того, що песик стане привередою і відмовлятиметься їсти свою звичну їжу, що, насправді, підходить йому якнайкраще. Якщо таке сталося, то вихованця доведеться вести до зоопсихолога, аби той попрацював із його поведінкою, що буде непросто.

Якщо піддаватися на таку поведінки собаки, це з часом може зашкодити його здоров’ю: зайвий жир і надмір калорій, недостача необхідних собаці нутрієнтів, небезпечні продукти рано чи пізно вплинуть на стан чотирилапого. І це буде негативний вплив.

Людська їжа, яку собакам можна і не можна

Наближаються свята і на столах з’являться традиційні смаколики. Якщо ви не можете втриматися від пригощання свого собаки, то робіть це правильно. По-перше, покладіть їжу в собачу миску, аби не провокувати погані звички. По-друге, ознайомтесь із переліком продуктів, які отруйні для собак і які можна давати час від часу. По-третє, діліться смаколиками зі свого столу із собакою вкрай рідко.

Ось перелік продуктів, що не шкодять собакам:

Яйця;

Лосось;

Морква;

Хліб;

Ананас;

Кукурудза;

Вівсянка;

Яблука;

Броколі;

Курча;

Яловичина;

Банани;

Апельсини.

А ось продукти, що є отруйними для собак:

Виноград і родзинки;

Сире дріжджове тісто;

Лимони і лайми;

Часник;

Цибуля;

Чай і кава;

Авокадо;

Шоколад.

Є продукти, що можна давати собакам зрідка і в обмеженій кількості (але навіщо?). Ідеться про сир, зокрема домашній, молоко, помідори, сіль, мед, горіхи кеш’ю, мигдаль, арахіс.

Ще одне просте, але важливе правило: ніколи, в жодному разі, за жодних обставин не давайте собаці пробувати алкоголь.

Хай сімейні вечері для вашого собаки будуть завжди здоровими.

За матеріалами PetMD та Healthline