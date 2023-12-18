Ожиріння так само небезпечне для котів, як і для людей

Золотого стандарту здорової ваги для абсолютно усіх котів не існує. Цей показник залежить від породи, статі, віку, стану здоров’я домашньої тварини. Розповідаємо, як дізнатися, чи все добре з вагою вашого кота.

Здорова вага для кота

Опікуни породистих котів можуть дізнатися показники ваги для свого улюбленця зі стандартів породи. Так, абіссинські коти досить мініатюрні і можуть важити близько трьох кілограмів, а мейн-куни – і всі 9 кг.

Для домашніх котів ветеринари називають нормальною вагу в межах 3,5-4,5 кг. Кішки будуть дещо легшими за котів, а вага молодого здорового кота відрізнятиметься від ваги кота-пенсіонера.

Окрім ваги, для оцінки здоров’я котика слід використовувати й інші критерії: масу м’язів, кількість жиру тощо. Це все може зробити ветеринар.

Як визначити ожиріння в кота

Людям здебільшого подобаються кругленькі пухнасті мордочки, але, як і в людей, ожиріння вкрай негативно впливає на здоров’я котів і може призвести до скорочення тривалості життя тварини. Щоб провести зі своїм котиком якомога більше хорошого часу разом, варто час від часу перевіряти, чи він не занадто товстий. Густа шерсть, особливо довга, може приховувати від очей реальну картину. Ось на що слід звернути увагу:

Ребра . Пройдіться руками вздовж грудної клітини кота – якщо ребра не прощупуються, кіт, імовірно, має зайву вагу, а якщо над ребрами лише шкіра або їх навіть видно, то кіт має недобір ваги. За умови здорової ваги, ребра можна прощупати, але вони вкриті невеликим прошарком жиру.

. Пройдіться руками вздовж грудної клітини кота – якщо ребра не прощупуються, кіт, імовірно, має зайву вагу, а якщо над ребрами лише шкіра або їх навіть видно, то кіт має недобір ваги. За умови здорової ваги, ребра можна прощупати, але вони вкриті невеликим прошарком жиру. Живіт . Подивіть на свого улюбленця відсторонено. Якщо живіт сильно провисає і бовтається, це свідчить про зайву вагу в кота, а якщо живіт сильно втягнений, це говорить про замалу вагу. Зазвичай живіт у котів з нормальною вагою ледь втягнений.

. Подивіть на свого улюбленця відсторонено. Якщо живіт сильно провисає і бовтається, це свідчить про зайву вагу в кота, а якщо живіт сильно втягнений, це говорить про замалу вагу. Зазвичай живіт у котів з нормальною вагою ледь втягнений. Спина . Пройдіться руками вздовж спини котика. За умови нормальної ваги, на спині в кота є невеликий прошарок жиру, але через нього можна відчути кістка. Якщо кістки не прощупуються, кіт перебрав з вагою, якщо ж кістки надто легко відчути або їх навіть видно – котик втратив забагато ваги.

. Пройдіться руками вздовж спини котика. За умови нормальної ваги, на спині в кота є невеликий прошарок жиру, але через нього можна відчути кістка. Якщо кістки не прощупуються, кіт перебрав з вагою, якщо ж кістки надто легко відчути або їх навіть видно – котик втратив забагато ваги. Талія. Подивіться на свого кота зверху. Якщо він у своїй здоровій вазі, то буде чітко видно котячу талію. Коли кіт затовстий, талії не видно зовсмі, а коли захудий – видно лиш ребра і запалі боки.

У будь-якому випадку – чи це ожиріння, чи худоба – потрібно звернутися до ветеринара, щоб виключити імовірні проблеми зі здоров’ям та підібрати правильну дієту для котика. Якщо вага кота різко змінюється, це також привід звернутися до лікаря.

За матеріалами Blue Cross