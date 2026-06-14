Дрони атакували Новомосковський хімічний завод «Азот»

У ніч на неділю, 14 червня, безпілотники атакували низку об’єктів на території Росії. Однією з головних цілей став Новомосковський хімічний завод «Азот» у Тульській області, де після удару спалахнула пожежа. Про це повідомили телеграм-канали та губернатор Тульської області Дмітрій Міляєв.

За даними моніторингових каналів, на території підприємства в ніч на 14 червня пролунали вибухи, після чого виникло займання. Губернатор підтвердив атаку, заявивши, що уламки безпілотників впали на території одного з промислових об’єктів регіону.

«Азот» вважається одним із найбільших хімічних підприємств Росії. Він виробляє аміак, азотну кислоту, метанол та мінеральні добрива. Водночас продукція підприємства використовується як сировина для виробництва вибухових речовин і боєприпасів, які постачаються російському військово-промисловому комплексу.

Розташування хімзаводу «Азот»

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Окрім Тульської області, про вибухи повідомляли і в Смоленській області. Під ударом могла опинитися залізнична інфраструктура у місті Вязьма, яка має важливе логістичне значення. Також повідомлялося про пожежу в багатоповерховому житловому будинку в Орлі після атаки безпілотників.

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OSINT-аналітик ASTRA встановив по відео очевидців, що вогонь спалахнув у 17-поверховому житловому будинку за адресою вулиця Раздольна, 27А.

Пожежа в Орлі

«Внаслідок атаки БпЛА в будинку почалося спалах на 10, 12 та 14 поверхах», – йдеться у повідомленні.

Крім того, у російських та моніторингових пабліках писали про атаку дронів на окупований Іловайськ у Донецькій області. За попередньою інформацією, там було уражено локомотивне депо.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 13 червня, Темрюкський район Краснодарського краю Росії зазнав атаки безпілотників, внаслідок якої на території місцевого морського терміналу виникла пожежа.