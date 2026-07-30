Біля траси М-06 Київ-Чоп збудують новий комплекс

Львівська міська рада погодила розроблення детального плану території біля Лисиничів, поруч з автодорогою М-06 Київ – Чоп та залізничною колією. Компанія «Емілія 2005» планує збудувати там торгово-логістичний комплекс зі складами, офісами та іншими комерційними приміщеннями. Відповідну ухвалу депутати підтримали на сесії міськради у четвер, 30 липня.

Йдеться про три земельні ділянки на території колишньої Лисиничівської сільради, які після утворення Львівської міської територіальної громади увійшли до її складу. Водночас земля розташована поза межами населених пунктів. Точну площу та межі території, яку охопить детальний план, визначать під час підготовки завдання на проєктування.

Замовником містобудівної документації буде департамент архітектури та просторового розвитку Львівської міськради, а її розроблення профінансує ТОВ «Емілія 2005». Детальний план має визначити параметри забудови, під’їзди до комплексу, вуличну мережу та інженерне забезпечення території.

Схема детального плану території у районі автодороги М-06

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За даними Youcontrol, ТОВ «Емілія 2005» зареєстрували у Львові в січні 2025 року. Компанія спеціалізується на наданні в оренду й експлуатації нерухомого майна, її статутний капітал становить 22 млн грн. Власниками підприємства є Оксана Гадомська та Олександр Онопрієнко, а очолює компанію Оксана Гадомська.

Перед затвердженням детального плану мають провести стратегічну екологічну оцінку та громадське обговорення. Після цього документацію повторно винесуть на розгляд депутатів.

Ухвалене рішення ще не дозволяє розпочати будівництво. Спочатку для території мають розробити детальний план.