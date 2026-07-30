Львів закупить 10 автобусів

Львівське АТП-1 отримає 51 млн грн кредиту на закупівлю 10 автобусів. Новий транспорт планують випустити на маршрути до приєднаних громад та в проблемні райони Львова. Відповідне рішення депутати ухвалили на сесії Львівської міської ради у четвер, 30 липня.

Кошти підприємство залучить у формі невідновлюваної кредитної лінії в одному з державних банків. Кредит нададуть на строк до 60 місяців за компенсаційною ставкою 9% річних. Її можуть знизити до 7%, якщо підприємство створить нові робочі місця. Забезпеченням за кредитом стане майно, придбане за ці кошти.

Автобуси планують насамперед випустити на маршрути до приєднаних громад, мешканці яких скаржилися на роботу приватних перевізників. Йдеться, зокрема, про сполучення із селами Завадів, Зарудці, Малі Грибовичі та селищем Брюховичі (район вул. Під Осовою).

Також новий транспорт має покращити перевезення у Кривчицях – одному з районів Львова, де мешканці теж часто скаржаться на транспортне сполучення.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Вибір банку та остаточні умови кредитного договору АТП-1 ще має погодити постійна комісія фінансів та планування бюджету Львівської міської ради.