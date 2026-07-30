У Львові відремонтують тролейбусну контактну мережу

Депутати Львівської міської ради підтримали зміни до ухвали про місцеву гарантію для ЛКП «Львівавтодор», що дозволить перерозподілити кошти Європейського інвестиційного банку на капітальний ремонт тролейбусної контактної мережі. За відповідне рішення проголосували депутати міськради у четвер, 30 липня.

Згідно з ухвалою, фінансування підпроєкту «Капітальний ремонт тролейбусної контактної мережі (вул. Зелена, вул. Стрийська, вул. Тролейбусна)» збільшать до 12,387 млн євро.

Додаткові гроші надійдуть за рахунок перерозподілу фінансування в межах проєкту «Міський громадський транспорт України». Зокрема, на ремонт контактної мережі спрямують:

3 млн євро – із підпроєкту модернізації трамвайних вагонів ЛКП «Львівелектротранс»;

914 тис. євро – із нерозподілених коштів Європейського інвестиційного банку;

473,4 тис. євро – із підпроєкту ремонту кабельних ліній ЛКП «Львівавтодор».

Також депутати змінили назву підпроєкту з «Реконструкція тролейбусної контактної мережі» на «Капітальний ремонт тролейбусної контактної мережі».

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Водночас фінансування підпроєкту з капітального ремонту кабельних ліній зменшили до 1,026 млн євро, а ухвалу про місцеву гарантію для ЛКП «Львівелектротранс» у межах цього проєкту визнали такою, що втратила чинність.

Рішення ухвалили після того, як у липні 2025 року Керівний комітет проєктів «Міський громадський транспорт України» та «Міський громадський транспорт України II», які фінансує Європейський інвестиційний банк, погодив перерозподіл коштів між підпроєктами Львова. Зміни не передбачають залучення нового кредиту, а стосуються використання вже погодженого фінансування.