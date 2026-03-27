Низькопідлоговий транспорт позначений спеціальним символом

У Львові впорядкували розподіл низькопідлогового електротранспорту, щоб маломобільні пасажири могли заздалегідь планувати свої поїздки. Відтепер певні моделі трамваїв і тролейбусів закріпили за конкретними маршрутами. Про це повідомили у Львівському комунальному підприємстві «Львівелектротранс», у пʼятницю, 27 березня.

Рішення ухвалили для того, аби поїздки для маломобільних людей стали більш прогнозованими та зручними. Розподіл здійснили з урахуванням технічного стану колій, контактної мережі та інфраструктури зупинок.

Зокрема, низькопідлогові трамваї курсуватимуть на таких маршрутах:

маршрути №1 та №6 – вагони Vevey Be 4/8 (швейцарські трамваї)

маршрути №2 та №7 – трисекційні Electron T3L44 (українські трамваї)

маршрут №8 – п’ятисекційні Electron T5L44 (львівські трамваї великої місткості)

маршрут №9 – вагони Schindler Be 4/8 зі спеціальною низькопідлоговою вставкою

Також низькопідлоговий транспорт рівномірно розподіляють і на тролейбусній мережі. Водночас на маршруті №31 «Шота Руставелі – Центр легеневого здоров’я» курсуватимуть винятково низькопідлогові тролейбуси.

Окрім цього, маломобільні пасажири зможуть заздалегідь перевірити потрібний транспорт онлайн. На офіційному сайті «Львівелектротрансу» низькопідлогові трамваї та тролейбуси позначені спеціальним символом – синім кружечком із зображенням людини на кріслі колісному.

У «Львівелектротрансі» зазначили, що працюють над тим, щоб електротранспорт у Львові був доступним для всіх пасажирів без винятку.