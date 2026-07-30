Петро Порошенко задекларував найбільші заощадження серед нардепів

Понад дві третини сукупного доходу всіх чинних народних депутатів у 2025 році задекларував лідер фракції «Європейська солідарність» Петро Порошенко. Водночас найбільше депутатів, чиї доходи зросли порівняно з попереднім роком, виявилося у фракції «Слуга народу». Про це свідчить аналіз декларацій народних депутатів за 2024–2025 роки, проведений аналітиками бізнес-пошукової системи YouControl.

Дослідження охопило представників усіх фракцій і депутатських груп Верховної Ради. Під час аналізу враховувалися доходи та грошові активи як самих народних депутатів, так і членів їхніх сімей.

У 2025 році сукупний дохід фракції «Європейська солідарність» становив 4,1 млрд грн, що на 13% менше, ніж роком раніше. Майже 98% цієї суми та понад 66% сукупного доходу всіх чинних народних депутатів припадає на Петра Порошенка. Найбільшим джерелом його доходу стали дивіденди від швейцарської компанії Sequent Schweiz AG у розмірі 824,4 млн грн. Крім того, значну частину доходів становили проценти та погашення облігацій іноземних компаній. Також Порошенко задекларував найбільшу суму грошових активів серед чинних народних депутатів – 5,38 млрд грн. Активи п’ятого президента України зросли попри те, що Петро Порошенко із 12 лютого 2025 року перебуває під санкціями РНБО.

Друге та третє місця за рівнем доходу у фракції посіли Олексій Гончаренко (10,8 млн грн) та Андрій Лопушанський (7,6 млн грн). Значну частину задекларованих доходів забезпечили члени їхніх сімей. Зокрема, дружина Гончаренка отримала 7,6 млн грн доходу від підприємницької діяльності, а дружина Лопушанського – 6,6 млн грн.

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Сукупний дохід депутатів фракції «Слуга народу» у 2025 році зріс на 10,5% і становив 762,7 млн грн. Порівняно з попереднім роком доходи збільшилися у 133 народних депутатів, що є більшістю складу фракції.

Найбільший дохід серед представників «Слуги народу» задекларував Андрій Герус – 95,5 млн грн. Майже 79,3% цієї суми становив дохід від погашення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Порівняно з 2024 роком його дохід зріс майже на 36%.

Друге місце посів Руслан Горбенко з доходом 31,1 млн грн, що майже у дев'ять разів більше, ніж роком раніше. Основним джерелом зростання стали дивіденди від ТОВ «Інтергума-2010».

Третім став Жан Беленюк, який задекларував 29,69 млн грн – більш ніж на 11 млн грн більше, ніж у 2024 році. Із цієї суми 24,3 млн грн припало на погашення ОВДП.

Сукупний дохід депутатської групи «Партія "За майбутнє"» у 2025 році скоротився на 62% і становив 309,2 млн грн. Основною причиною стало різке зменшення доходів Степана Івахіва, який задекларував 72,3 млн грн – у вісім разів менше, ніж роком раніше. Водночас він задекларував найбільшу суму грошових активів серед членів депутатської групи – 714,2 млн грн.

Друге місце за рівнем доходу посів власник мережі будівельних супермаркетів «Епіцентр» Олександр Герега із 55,6 млн грн. Подружжя Герег задекларувало майже 262 млн грн грошових активів.

Третім став Іван Чайківський, який задекларував 43,4 млн грн. Майже 88% цієї суми становили дивіденди його дружини Тетяни від ПАП «Агропродсервіс».

Сукупний дохід депутатської групи «Довіра» зріс майже на 16% і досяг 276,4 млн грн. Найбільші доходи задекларували Борис Приходько (172,6 млн грн), Андрій Кіт (18,5 млн грн) та Олег Кулініч (11,8 млн грн). Найбільшу суму грошових активів серед членів групи задекларував Борис Приходько – 96,3 млн грн.

Члени депутатської групи «Платформа за життя та мир» у 2025 році задекларували понад 189 млн грн доходу, що майже на 18% більше, ніж роком раніше. Найбільші доходи мали Віталій Борт (49,6 млн грн), Юрій Бойко (42,8 млн грн) та Сергій Льовочкін (33,2 млн грн). Найбільше зростання доходів Льовочкіна забезпечили дивіденди від компанії Brove Holdings Limited. Водночас найбільшу суму грошових активів у групі задекларував Григорій Суркіс – 688,3 млн грн.

Сукупний дохід депутатів фракції «Батьківщина» у 2025 році зріс на 20% і становив 134,6 млн грн. Найбільші доходи задекларували Костянтин Бондарєв (38 млн грн), Іван Крулько (13,8 млн грн) та Володимир Кабаченко (8,2 млн грн). Найбільшу суму грошових активів у фракції задекларувала Юлія Тимошенко – 210,8 млн грн.

Сукупний дохід депутатської групи «Відновлення України» знизився майже на 36% і становив 84,8 млн грн. Попри скорочення доходу на 41,4 млн грн, лідером групи залишився забудовник Вадим Столар із показником 44,3 млн грн.

Фракція «Голос» продемонструвала найбільший приріст сукупного доходу серед парламентських фракцій – на 78%. Загальний дохід її депутатів у 2025 році становив 75,2 млн грн. Найбільші доходи задекларували Юлія Сірко (14,1 млн грн), Роман Костенко (11,2 млн грн) та Наталія Піпа (9,2 млн грн).

Сукупний дохід 20 позафракційних народних депутатів у 2025 році становив 126,4 млн грн, що на 7,7 млн грн менше, ніж роком раніше. Найбільші доходи задекларували Олена Кондратюк (68,7 млн грн), Дмитро Разумков (9,1 млн грн) та Віктор Балога (8,7 млн грн). Найбільші суми грошових активів серед позафракційних депутатів задекларували Олена Кондратюк – 172,6 млн грн та Дмитро Разумков – 74,6 млн грн.