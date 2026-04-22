Подружжя Порошенків поділило майно

Марина Порошенко, дружина п’ятого президента України, виграла апеляцію у справі про поділ спільного з Петром Порошенком майна на понад 17 млрд грн. Про це свідчить постанова Вінницького апеляційного суду від 20 квітня.

Кому що дісталось?

Суд визнав за Мариною Порошенко право власності на:

8190 акцій ПАТ ЗНКІФ «Прайм Ессетс Кепітал» вартістю близько 8,34 млрд грн;

гроші на рахунках у банках МІБ та «РВС Банк»;

майже 3,2 млн євро.

Загальна вартість майна, яке вона отримала за рішенням суду, становить близько 8,53 млрд грн.

Натомість у власності Петра Порошенка залишаються:

колекція живопису вартістю близько 100,4 млн євро, яка налічує 46 творів, серед яких роботи Рубенса, Тіціана, Брейгеля-молодшого, Ренуара, Магрітта, Далі, Айвазовського та Левітана;

готівка у різних валютах на суму близько 3,19 млрд грн;

мотоцикл Honda CMX 1100D;

автомобіль Volvo S90;

напівпричіп KING TRAILERS GTS443-17.5;

виплати від швейцарського трасту Sequent Schweiz AG (раніше Rothschild Trust Schweiz) у розмірі 20 млн доларів США.

Загальна вартість майна, яке отримав пʼятий президент України за рішенням суду, становить близько 8,55 млрд грн.

Рішення апеляційного суду набирає чинності з моменту ухвалення, однак може бути оскаржене у Верховному Суді протягом 30 днів.

Чому подружжя Порошенків ділить майно?

Як писав ZAXID.NET, 16 травня 2025 року Крижопільський районний суд Вінницької області втретє за рік відмовив Марині Порошенко у позові до Петра Порошенка про поділ спільного майна. Вперше вона звернулася до суду щодо поділу майна у березні 2025 року. Тоді загальна сума позову оцінювалася приблизно у 17 млрд грн.

Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань публічно наголошував, що майновий спір не пов’язаний із розлученням. Партія «Європейська солідарність» пояснювала, що таким чином родина Порошенків захищається від запроваджених проти Петра Порошенка санкцій.

Зауважимо, що у лютому 2025 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти 59-річного депутата та бізнесмена Петра Порошенка. Санкції передбачають блокування активів, обмеження фінансових операцій, заборону виведення капіталів за кордон, а також інші обмежувальні заходи, включно з позбавленням державних нагород.

Петро Порошенко говорив, що найбільше його засмутить, «якщо санкції значно ускладнять допомогу» українській армії з боку його благодійного фонду. Forbes Ukraine з посиланням на власні джерела писав, що санкції могли запровадити через «статтю державна зрада».