Підозрюваний заздалегідь домовився з ув’язненим про передачу заборонених речовин в суді

У Києві правоохоронці затримали 44-річного чоловіка, який під час засідання суду намагався передати наркотики знайомому, що перебував під вартою у Київському СІЗО. Про це повідомили в поліції Києва 15 травня.

Слідство встановило, що підозрюваний заздалегідь домовився з ув’язненим про передачу наркотиків в суді. Для цього він сховав таблетки з метадоном у контейнері з-під ліків та приніс їх до Дарницького районного суду.

«Під час засідання фігурант підійшов до обвинуваченого, який перебував у спеціальному загородженні під конвоєм, та передав йому контейнер із таблетками. Дії чоловіків помітили військовослужбовці Національної гвардії України та вимагали показати вміст ємності», – ідеться в повідомленні.

Намагаючись приховати заборонені речовини, ув’язнений спробував покласти таблетки до рота, але правоохоронці вчасно зупинили його. Частина пігулок випала на підлогу.

На місці події вилучили 52 таблетки, з яких 26 містили метадон.

44-річного киянина затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому оголосили підозру за ч. 1 ст. 307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.