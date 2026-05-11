На Львівщині судили киянина за контрабанду наркотиків в особливо великих розмірах. Альберт Ющенко намагався ввезти в Україну майже 700 г кокаїну, сховавши його в автомобілі Mini Cooper.

За матеріалами справи, у лютому 2023 року чоловік повертався з Амстердама через пункт пропуску «Угринів». Під час проходження митного контролю службова собака зреагувала на автомобіль, після чого транспортний засіб скерували на поглиблений огляд. У схованці за подушкою безпеки з боку пасажира митники виявили три пакунки з білою порошкоподібною речовиною.

Експертиза підтвердила, що вилучене – це кокаїн загальною масою понад 691 г. Як встановив суд, наркотики були приховані у спеціально облаштованому тайнику автомобіля Mini Cooper.

У суді обвинувачений повністю визнав провину та розкаявся.

Сокальський районний суд Львівщини визнав винним Альберта Ющенка у вчиненні правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) та призначив шість років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також суд постановив конфіскувати автомобіль Mini Cooper, мобільні телефони та інші речові докази, які використовувалися під час вчинення злочину. Вилучений кокаїн мають знищити після набрання вироком законної сили.

Вирок можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів з дня його проголошення.