Частину вантажу затримали дорогою до митниці

Городоцький районний суд Львівської області засудив до 3,5 років позбавлення волі умовно підприємця із Зимної Води Тараса Панчука за експорт деревини до ЄС за підробними документами. Бізнесмен визнав провину та пішов на угоду зі слідством.

Наприкінці 2024 року підприємець уклав із польською компанією Sklady Drzewne II s.c export-import угоду на постачання кількох партій лісоматеріалів, йдеться у вироку. За кілька місяців він придбав у «невстановлених досудовим розслідуванням осіб з числа мешканців Львівської та суміжних областей» дубову деревину за 523 тис. грн. Купівля відбулася без необхідних за законом товарно-супровідних документів та сертифікатів про походження деревини та виготовлених з них пиломатеріалів.

Згодом, щоби відправити товар на експорт до Польщі, бізнесмен отримав підроблені накладні про придбання деревини (продавців таких документів слідство не встановило) та завантажив їх на державний сайт «ЕкоСистема» з метою отримати сертифікат про легальне походження товару. Згодом такий сертифікат йому було надано, з ним підприємець оформив товар на митному пості «Городок» та відправив на експорт. Опісля на його рахунок ФОП від польської фірми надійшла оплата за дубову сировину – 12 579 євро (596 125 грн за тодішнім курсом).

Підприємець планував відправити до Польщі другу партію лісоматеріалів – зняв з рахунку 523 тис. грн, так само купив деревину без документів, підробив накладні та сертифікат про її походження для експорту. Однак деревина до ЄС не доїхала – під час транспортування товару до митного посту у Городку вантажівку затримали працівники поліції та Бюро економічної безпеки.

Згідно з даними порталу «Судова влада», обвинуваченим у цій справі був підприємець Тарас Панчук. Саме він, на думку слідства, організував оборудку. Його звинувачували за двома статтями Кримінального кодексу: 201-1 (контрабанда лісоматеріалів або пиломатеріалів) та 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Тарас Панчук визнав провину та погодився на угоду зі слідством у січні 2026 року. За кілька місяців – наприкінці квітня – суд затвердив її та призначив підприємцеві покарання у 3,5 роки позбавлення волі умовно. Іспитовий термін, визначений у вироку, становить 1 рік – за цей час засуджений перебуватиме під наглядом органів пробації.

Пиляну деревину дуба вартістю понад 500 тис. грн, яку вилучили у підприємця, суд постановив конфіскувати.

Згідно з даними платформи YouCоntrol, ФОП Тарас Панчук зі села Зимна Вода займався гуртовою торгівлею деревиною. Проте перед укладенням угоди з прокурором про визнання винуватості, у січні 2026 року, він припинив діяльність.