Працівників двох пунктів пропуску запідозрили в корупції під час пропуску вантажів

Держмитслужба за результатами внутрішньої перевірки передала до НАБУ матеріали щодо дев’ятьох львівських митників. Йдеться про пропуск вантажів без декларування. Новий голова Держмитслужба Орест Мандзій назвав боротьбу з корупцією одним із основних завдань.

Як повідомили у вівторок, 28 квітня, в Держмитслужбі, внутрішня перевірка стосувалася дотримання посадовими особами Львівської митниці вимог законодавства під час митного контролю транспортних засобів.

Йдеться про ввезення з Польщі впродовж 2024 року та І кварталу 2025 року товарів широкого вжитку, зокрема, одягу, взуття та автомобільних запчастин через пункти пропуску «Смільниця – Кросценко» та «Краківець – Корчова».

«За результатами перевірки встановлено неналежне виконання дев’ятьма працівниками Львівської митниці своїх посадових обов’язків, що дало змогу окремим громадянам ввезти в Україну частину товарів без декларування. У разі декларування вказаних товарів до бюджету могло б надійти близько 14 млн грн митних платежів», – сказано в повідомленні митниці.

Оскільки у діях митників вбачаються ознаки вчинення кримінальних правопорушень, відповідні матеріали скерували до НАБУ для надання правової оцінки.

«Одним із першочергових завдань для посилення інституційної спроможності митниці є налагодження ефективної протидії корупційним явищам. Доброчесність повинна стати ключовим стандартом кадрового перезавантаження служби, а будь-які прояви недоброчесності та зловживань будуть піддані оцінці правоохоронних органів», – зауважив голова Держмитслужби Орест Мандзій.