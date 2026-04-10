Орест Мандзій став одним із переможців відкритого конкурсу на посаду голови Держмитслужби

Кабінет міністрів призначив головою Державної митної служби (ДМС) Ореста Мандзія. Відповідне подання за результатами відкритого конкурсу зробив міністр фінансів. Про призначення йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Орест Мандзій очолив митницю на пʼять років.

«Очікуємо від нового керівника продовження реформи митної служби, формування сучасної, прозорої й ефективної митної системи, яка працює на забезпечення фінансової стійкості держави. Розраховуємо на послідовну роботу з реалізації цих змін та подальше посилення інституційної спроможності митної служби», – повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Посадовець до призначення у ДМС очолював шостий підрозділ детективів Національного антикорупційного бюро України. У фінал конкурсу на посаду голови митниці разом із ним вийшов заступник керівника другого підрозділу детективів НАБУ Руслан Даменцов.

Як писав ZAXID.NET, Орест Мандзій – львів’янин. Протягом 2001-2017 рр. працював на різних посадах в системі МВС, зокрема у Личаківському та Франківському райвідділах у Львові, обласних управліннях МВС на Львівщині та Рівненщині, департамент протидії наркозлочинності Національної поліції України тощо.

Державна митна служба – один з найкорумпованіших органів влади в Україні. За даними дослідження економічних аналітичних центрів, збитки для бюджету від злочинної діяльності під протекцією митників – контрабанди і «сірого» імпорту – у 2024 році становили 120-185 млрд грн. Це один з найбільших показників втрат бюджету. Рік у рік схеми на митниці лише зростають.

Реформа державного органу стала головною вимогою для надання фінансування за програмою Міжнародного валютного фонду (МВФ) у 2023–2025 рр. Також ґрунтовні реформи на митниці є частиною майбутньої програми з фондом у 2026–2029 роках.