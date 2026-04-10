Львів’янин Орест Мандзій став головою Державної митної служби
До цього посадовець працював в НАБУ
Кабінет міністрів призначив головою Державної митної служби (ДМС) Ореста Мандзія. Відповідне подання за результатами відкритого конкурсу зробив міністр фінансів. Про призначення йдеться в повідомленні на урядовому порталі.
Орест Мандзій очолив митницю на пʼять років.
«Очікуємо від нового керівника продовження реформи митної служби, формування сучасної, прозорої й ефективної митної системи, яка працює на забезпечення фінансової стійкості держави. Розраховуємо на послідовну роботу з реалізації цих змін та подальше посилення інституційної спроможності митної служби», – повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Посадовець до призначення у ДМС очолював шостий підрозділ детективів Національного антикорупційного бюро України. У фінал конкурсу на посаду голови митниці разом із ним вийшов заступник керівника другого підрозділу детективів НАБУ Руслан Даменцов.
Як писав ZAXID.NET, Орест Мандзій – львів’янин. Протягом 2001-2017 рр. працював на різних посадах в системі МВС, зокрема у Личаківському та Франківському райвідділах у Львові, обласних управліннях МВС на Львівщині та Рівненщині, департамент протидії наркозлочинності Національної поліції України тощо.
Державна митна служба – один з найкорумпованіших органів влади в Україні. За даними дослідження економічних аналітичних центрів, збитки для бюджету від злочинної діяльності під протекцією митників – контрабанди і «сірого» імпорту – у 2024 році становили 120-185 млрд грн. Це один з найбільших показників втрат бюджету. Рік у рік схеми на митниці лише зростають.
Реформа державного органу стала головною вимогою для надання фінансування за програмою Міжнародного валютного фонду (МВФ) у 2023–2025 рр. Також ґрунтовні реформи на митниці є частиною майбутньої програми з фондом у 2026–2029 роках.