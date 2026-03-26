Віктор Дубовик є керівником Директорату з питань правової політики Офісу президента

У конкурсі на посаду голови АРМА другий етап відбору зміг пройти лише один кандидат із 13 – Віктор Дубовик. Про це у середу, 25 березня, повідомили в Transparency International Ukraine.

Йдеться про тестування на загальні здібності, яке включало три блоки: вербальний, абстрактно-логічний і математичний. Для проходження необхідно було набрати щонайменше 107 балів зі 145 можливих. Цей поріг подолав лише один учасник – Віктор Дубовик. У організації зазначають, що структура тесту та прохідний бал відповідають тим, які застосовувалися під час конкурсів на керівників БЕБ і митної служби. Водночас кількість кандидатів на посаду голови АРМА виявилася значно нижчою.

Ще до початку відбору комісія була змушена продовжити термін подачі заявок, щоб залучити більше учасників. Попри це, до першого етапу допустили 15 людей. Після тестування комісія вирішила допустити до наступних етапів лише одного кандидата. У Transparency International Ukraine зауважують, що в разі зупинки конкурсу на цьому етапі учасник, який успішно пройшов випробування, міг би оскаржити рішення.

Виконавчий директор організації Андрій Боровик назвав ситуацію безпрецедентною. За його словами, це перший випадок, коли конкурс фактично звівся до одного кандидата, і водночас сигнал про проблему з кількістю та якістю претендентів на такі посади.

Віктор Дубовик сьогодні є керівником Директорату з питань правової політики Офісу президента. Раніше він очолював Офіс протидії рейдерству Міністерства юстиції та у 2025 році брав участь у конкурсі на посаду директора БЕБ.

Попереду на нього чекають практичне завдання, перевірка доброчесності, спеціальна антикорупційна перевірка та співбесіда. Призначення можливе лише у разі успішного проходження всіх етапів. Якщо кандидат не впорається хоча б з одним із них, конкурс доведеться оголосити повторно.

Нагадаємо, 27 липня президент Володимир Зеленський підписав два євроінтеграційні закони – про реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) та про факторинг. Реформа АРМА передбачає нові вимоги до очільника агентства, конкурс за участі міжнародних експертів, прозорі правила управління та контроль за передачею активів.

30 липня Олена Дума написала заяву про звільнення з посади голови АРМА.