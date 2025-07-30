Олена Дума очолила АРМА 30 червня 2023 року

Голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума у середу, 30 липня, написала заяву про звільнення з посади. Про це йдеться у повідомленні на її сторінці у фейсбуці.

Дума написала заяву про звільнення та просить уряд задовольнити її. Вона зауважила, що йде з посади у день, коли набрав чинності закон про посилення інституційної спроможності АРМА.

За її словами, трансформація агентства тривала з 2023 року. Дума відзначила, що за цей час вдалося змінити негативну репутацію установи, забезпечити мільярдні надходження до держбюджету, запровадити прозорі процедури роботи через Prozorro і Prozorro.Продажі, а також модернізувати Реєстр арештованих активів.

«Ми з командою довго йшли до реальної трансформації органу, почавши її у 2023 році. Орган, який мав максимально негативну репутацію та відʼємний коефіцієнт корисної дії, – нарешті став демонструвати результати», – йдеться у дописі.

Дума назвала, що наступний важливий крок для посилення роботи агенства – міжнародний аудит. Вона також додала, що в останній день на посаді агентство перерахувало ще 16 млн грн до держбюджету – від управління конфіскованою «трубою Медведчука».

Доповнено о 12:43. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко згодом зазначила, що уряд звільнив Олену Думу з посади голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів.

Свириденко дала доручення терміново запустити новий конкурс.

«Дала доручення терміново запустити новий конкурс. До конкурсної комісії увійдуть представники Уряду та міжнародні партнери, які підтримують Україну в антикорупційній сфері», – повідомила прем’єрка.

Що відомо про Олену Думу

Олена Дума – експертка з питань антикорупційної, екологічної та соціальної політик. У січні 2020 року її призначили на посаду директора Фонду соціального страхування України та через три місяці її звільнили. Сама ж Дума назвала свою відставку незаконною, відтак було порушено кримінальну справу. 11 квітня 2023 року Київський апеляційний суд постановив, що рішення про звільнення було незаконним.

1 лютого 2021 року Думу призначили заступницею голови Чернігівської обласної державної адміністрації. Чиновниця займалася насамперед соціальними питаннями. Пішла з посади 30 вересня 2021 року.

30 червня 2023 року вона очолила АРМА.

Нагадаємо, 27 липня президент Володимир Зеленський підписав два євроінтеграційні закони — про реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) та про факторинг. Реформа АРМА передбачає нові вимоги до очільника агентства, конкурс за участі міжнародних експертів, прозорі правила управління та контроль за передачею активів.