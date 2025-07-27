Володимир Зеленський підписав євроінтеграційні закони

Володимир Зеленський повідомив, що підписав євроінтеграційні закони про реформу Національного агентства з розшуку та менеджменту активів і факторинг. Про це президент України розповів у своєму телеграм-каналі за підсумками телефонної розмови з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Впровадження реформ, зокрема, АРМА та факторинг, необхідні Україні для отримання фінансової допомоги в межах механізму Ukraine Facility. Йдеться про розблокування фіндопомоги Україні від ЄС на суму 600 млн євро.

У червні цього року Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про реформу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

За словами народної депутатки Анастасії Радіної, законопроєкт передбачає незалежний аудит АРМА, прозору процедуру добору керівника за участі міжнародних партнерів, а також нову прозору процедуру обрання управителя арештованими активами. Це має завадити органу діяти на користь приватних інтересів.

Крім того, законопроєкт має посилити участь громадськості в діяльності АРМА. Зокрема, в Україні створять Раду громадського контролю та відділ внутрішнього контролю з метою запобігання, виявлення та розслідування правопорушень у діяльності працівників органу. Ухвалення законопроєкту також підтримала голова АРМА Олена Дума.