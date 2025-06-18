Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про реформу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Анастасія Радіна в середу, 18 червня.

За законопроєкт №12374-д проголосували 253 народні депутати. Реформа АРМА є однією з вимог західних партнерів за програмою розширеного фінансування Ukraine Facility, в межах якої Україна отримає ще близько 600 млн євро.

«Законопроєкт включає довгоочікуваний незалежний аудит АРМА, прозору процедуру добору керівника за участі міжнародних партнерів, а також не менш важливу частину – нову прозору процедуру обрання управителя арештованими активами, що значно ускладнить можливість органу діяти на користь приватних, а не суспільних інтересів», – написала Анастасія Радіна.

Олена Дума, голова АРМА, привітала ухвалення законопроєкту про реформування Агентства, але наголосила, що ефективність ухвалених норм покаже час.



За її словами, законопроєкт 12374-д супроводжувався пʼятьма публічними обговореннями, 920 правками та негативними висновками органів влади. Також під час ухвалень не запросили представництво Агентства.



Попри це, завдяки позиції АРМА у фінальній версії закону були враховані критично важливі правки:

розблоковано управління корпоративними правами РФ;

посилено інституційну спроможність органу, в частині проведення конкурсу на посаду голови, призначення заступників, проведення зовнішнього аудиту;

розв’язано питання щодо управління грошовими коштами та придбання ОВДП у післявоєнний стан для відновлення України;

розв’язано питання щодо збереження активів з розширенням повноважень АРМА;

посилено статус АРМА в розшуку активів, в частині автоматизованого доступу до реєстрів;

забезпечено можливість управління криптовалютою, АРМА буде мати гаманець віртуального активу, рахунки на спеціалізованих майданчиках з торгівлі криптовалютами з метою реалізації віртуальних активів.

Очікується посилення ролі громадськості в діяльності АРМА – зокрема передбачено створення Ради громадського контролю та відділу внутрішнього контролю з метою запобігання, виявлення та розслідування правопорушень у діяльності працівників АРМА та інше.