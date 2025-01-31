Підозрюваний у зловживання службовим становищем заступник командира 110-ї ОМБр

Державне бюро розслідувань передало до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами 6,7 млн грн. Ці гроші слідчі вилучили у межах розслідування щодо поборів та ухилення від служби у 110-й окремій механізованій бригаді ім. генерал-хорунжого Марка Безручка. Про це у п’ятницю, 31 січня, повідомили у пресслужбі ДБР.

Рішення про передачу вилучених грошей до АРМА ухвалив Хмельницький міськрайонний суд. Ці гроші слідчі ДБР вилучили після викриття у 110-й ОМБр схеми ухилення від служби. Слідчі встановили, що заступник командира бригади та групи матеріального забезпечення дозволяли військовим бригади не з’являтися на службі, однак за це вимагали з них половину від заробітної плати. Відомо, що деяким відсутнім на службі військовим навіть інколи нараховували бойові виплати. Загалом, за даними ДБР, щонайменше 50 військових бригади ухилилися від служби у такий спосіб.

«Під час обшуку житла заступника командира у Запоріжжі слідчі вилучили ще майже 5 млн гривень у різній валюті. А в одного з його співучасників у Дніпрі було знайдено 17 тис. доларів. Усі ці гроші були передані до АРМА», – йдеться у повідомленні ДБР.

Крім того, суд наклав арешт на майно заступника командира 110-ї ОМБр Руслана Шелеста, яке він придбав після початку повномасштабного вторгнення, а саме на:

елітну квартиру в Одесі біля моря площею 60 м²;

гараж площею 40 м²;

квартиру у Хмельницькому площею 75 м²;

дві земельні ділянки у Верховинському районі неподалік гірськолижного курорту «Буковель»;

автомобіль преміумкласу Mercedes-Benz;

банківські рахунки та цінні папери на суму майже 4 млн грн.

Незабаром правоохоронці планують оголосили заступнику командира ще одну підозру – у відмиванні грошей, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК України).

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що наприкінці грудня ДБР затримало заступника командира 110-ї ОМБр Руслана Шелеста та оголосили йому підозру в організації схеми ухилення від служби. А вже на початку січня правоохоронці затримали його спільника – командира групи матеріального забезпечення. Військовим загрожує позбавлення волі на строки до 15 та 12 років, відповідно.

Додамо, що схему поборів та ухилення служби у бригаді викрив один із підлеглих, звернувшись до правоохоронців Хмельниччини.