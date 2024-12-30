Суд арештував підозрюваного без права внесення застави

Працівники Державного бюро розслідувань вручили підозру заступнику командира 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Посадовець організував схему поборів з бійців, що ухилялися від служби, повідомили в пресслужбі відомства в понеділок, 30 грудня.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, але, за даними джерела «Української правди», йдеться про Руслана Шелеста.

Як встановили слідчі, зі січня 2024 року підозрюваний організував схему, яка дозволяла військовим, які не бажали нести службу, отримувати зарплату. За хабар у половину від своєї заробітної плати солдати могли бути відсутні на службі, дехто з них періодично навіть оформлював бойові виплати.

До цієї схеми, стверджують у ДБР, можуть бути причетні десятки військових. Наразі правоохоронці встановили чотирьох військовослужбовців, які регулярно користувалися послугами заступника командира 110-ї ОМБр, чим завдали збитків державі на понад 2,2 млн грн.

Заступника командира викрив його підлеглий, який забрав у підозрюваного сумку із 1,5 млн грн і передав її правоохоронцям. Підозрюваний намагався шантажувати підлеглого та подав документи про те, що той нібито самовільно залишив військову частину зі зброєю.

Працівники ДБР провели низку обшуків у підозрюваного вдома та його родини. Під час обшуків в заступника командира бригади знайшли автомат, який фігурував у справі проти підлеглого, а також понад 5 млн грн в різній валюті.

Слідство також перевіряє причетність заступника командира до розкрадання в бригаді харчів та іншого майна, зазначають в бюро.

Заступника командира бригади підозрюють у перевищенні службових повноважень, та у привласненні зброї шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 та ч. 4 ст. 410 КК України). Йому загрожує до 15 років тюрми. Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави.