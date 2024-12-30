Олег Побережнюк перебуватиме під вартою два місяці з можливістю внесення застави

У понеділок, 30 грудня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід командиру 211-ї понтонно-мостової бригади з Тернопільщини полковнику Олегу Побережнюку. Військовий перебуватиме під вартою два місяці з можливістю внесення більш як 12 млн грн застави, передає«Суспільне».

В Офісі генерального прокурора повідомили, що прокурори вимагали обрання запобіжного заходу Побережнюку у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 40 млн грн. Натомість суд ухвалив рішення про тримання комбрига під вартою на строк 60 діб з можливістю внесення 12 млн 112 тис. грн застави. Окрім цього, прокурори подали до суду клопотання про відсторонення підозрюваного від виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, напередодні, 29 грудня, ДБР затримало та доправило до Києва командира 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ з Тернопільщини полковника Олега Побережнюка, який нібито покривав знущання із військовослужбовців. Йому повідомили про підозру в бездіяльності військової влади, вчиненої в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці (ч. 4 ст. 426 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років тюрми.

Скандал у 211-й бригаді

16 грудня видання «Українська правда» опублікувало розслідування про знущання у 211-й понтонно-мостовій бригаді ЗСУ, що дислокується на Тернопільщині. У розслідуванні йшлося, що військових били, вимагали гроші та погрожували кинути «на м’ясо».

Журналісти розповіли про екскомандира одного з підрозділів у першому батальйоні бригади Владислава Пастуха, який прив'язував військових до дерев'яного хреста за відмову відкупитися. Екскомандир є сином начальника штабу та заступника командира бригади Валерія Пастуха та похресником комбрига Олега Побережнюка. Владиславу Пастуху повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, СЗЧ та дезертирстві. Той перебуває у розшуку.

Після виходу журналістського розслідування Генштаб ЗСУ тимчасово відсторонив Олега Побережнюка від посади командира 211-ї понтонно-мостової бригади. 17 грудня Побережнюку повідомили про підозру в зловживанні службовим становищем. Той змушував підлеглих будувати собі будинок на Хмельниччині в обмін на бойові виплати та зарплату.

Тернопільський районний суд 19 грудня відправив Олега Побережнюка в СІЗО з можливістю сплатити 908 тис. грн застави. Наступного дня підозрюваний вийшов з-під варти.