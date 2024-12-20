За Олега Побережнюка внесли понад 908 тис. грн

У п’ятницю, 20 грудня, у Тернополі з-під варти вийшов підозрюваний у зловживанні службовим становищем командир 211-ї понтонно-мостової бригади Олег Побережнюк. За офіцера внесли понад 900 тис. грн, повідомило «Суспільне» із посиланням на Тернопільську спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Західного регіону.

Запобіжний захід у вигляді 908 тис. 400 грн суд обрав Побережнюку напередодні, 19 грудня. Вже вранці за командира бригади внесли заставу і він вийшов з-під варти.

Чи вніс Побережнюк заставу самостійно, чи внесли за нього у прокуратурі не уточнили.

У чому підозрюють Олега Побережнюка

16 грудня «УП» опублікувала розслідування про знущання з військових та корупцію у 211-й понтонно-мостовій бригаді ЗСУ. Зокрема, у розслідуванні йшлося проте, що екскомандир одного з підрозділів у першому батальйоні бригади Владислав Пастух вимагав гроші та знущався з бійців, бив їх та прив’язував до дерев’яного хреста за відмову давати хабарі.

Зазначається, що Владислав Пастух є сином Валерія Пастуха – начальника штабу та заступника командира бригади. Водночас затриманий командир бригади Олег Побережнюк є хрещеним батьком Пастуха-молодшого.

Того ж дня у пресслужбі Генштабу ЗСУ повідомили, що відсторонили комбрига з Тернопільщини на час розслідування. Вже 17 грудня Спецпрокуратура у сфері оборони Західного регіону повідомила Побережнюку про підозру за зловживання повноважень – за даними слідства, він залучав підлеглих військових до будівництва свого будинку на Хмельниччині. Ті, хто брав участь у будівництві, отримували бойові виплати та зарплату, попри те, що мали бути у відрядженні на Миколаївщині.

17 грудня Тернопільський районний суд обрав запобіжний захід для Побережнюка, а 19 грудня його відправили під варту.