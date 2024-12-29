Олега Побережнюка затримали та доправили до Києва

Правоохоронці затримали командира 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ з Тернопільщини полковника Олега Побережнюка, який покривав знущання із військовослужбовців. Затриманому повідомили про нову підозру, передають пресслужби ДБР та Офісу генпрокурора в неділю, 29 грудня.

Як встановили слідчі, принаймні з лютого по липень 2024 року командир бригади знав про те, що підлеглий йому офіцер знущався та катував солдатів, перевищуючи свої повноваження. Однак, Побережнюк не ініціював питання щодо притягнення винного офіцера до відповідальності.

За наявною інформацією, старший лейтенант, який бив та катував підлеглих військовослужбовців є сином начальника штабу вказаної військової частини та близьким товаришем командира бригади. Імовірно, ідеться про Владислава Пастуха, який раніше отримав підозру.

Правоохоронці провели обшуки вдома в Олега Побережнюка. Комбрига затримали та доправили до Києва, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Командиру 211-ї понтонно-мостової бригади з Тернополя Олегу Побережнюку повідомили про підозру за фактом бездіяльності військової влади, вчиненої в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці (ч. 4 ст. 426 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років увʼязнення.

Нагадаємо, 17 грудня правоохоронці повідомили командиру 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ Олегу Побережнюку про підозру в зловживанні службовим становищем. Побережнюк змушував підлеглих будувати собі будинок на Хмельниччині в обмін на бойові виплати та зарплату. Після виходу журналістського розслідування Генштаб ЗСУ тимчасово відсторонив Олега Побережнюка від займаної посади.

Тернопільський районний суд 19 грудня відправив Олега Побережнюка в СІЗО з можливістю сплатити 908 тис. грн застави. Наступного дня підозрюваний вийшов з-під варти.

Знущання з військовослужбовців у 211-й бригаді

16 грудня видання «Українська правда» опублікувало розслідування про знущання у 211-й понтонно-мостовій бригаді ЗСУ, що дислокується на Тернопільщині. У розслідуванні йшлося, що військових били, вимагали гроші та погрожували кинути «на м’ясо».

Журналісти розповіли про екскомандира одного з підрозділів у першому батальйоні бригади Владислава Пастуха, який прив'язував військових до дерев'яного хреста за відмову відкупитися. Екскомандир є сином начальника штабу та заступника командира бригади Валерія Пастуха та похресником комбрига Олега Побережнюка. Владиславу Пастуху повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, СЗЧ та дезертирстві. Наразі офіцер перебуває у розшуку.