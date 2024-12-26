Владислав Пастух прив'язував військових до дерев'яного хреста

Правоохоронці повідомили про підозру та оголосили у розшук командира взводу 211-ї понтонно-мостової бригади з Тернопільщини, який бив та знущався зі своїх підлеглих на Сході країни. Чоловіка підозрюють у перевищенні службових повноважень та самовільному залишенні військової частини, повідомили у пресслужбах ДБР та Офісу Генпрокурора 26 грудня.

За даними слідства, йдеться про старшого лейтенанта, який командував одним із взводів бригади протягом лютого-травня 2024 року та особисто знущався зі своїх підлеглих. Раніше розслідувачі «Української правди» повідомили, що побиття влаштовував син начальника штабу 211 бригади Валерія Пастуха та капітан (тоді старший лейтенант) Владислав Пастух.

Правоохоронці повідомили, що військовий неодноразово застосовував насильство щодо бійців. Зокрема, на Дніпропетровщині чоловік кілька разів бив підлеглого військового, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

«Офіцер вдарив його ногою в обличчя та продовжив бити по інших частинах тіла. Згодом, перебуваючи в Донецькій області, підозрюваний знову побив цього солдата. Він дав наказ підлеглим прив’язати його до дерев’яної», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Згодом правоохоронці з’ясували, що під час перебування на Дніпропетровщині Пастух-молодший побив ще одного військового, з яким мав суперечку щодо оприлюднення в соцмережах відео про неналежні умови проживання. Крім того, слідство зафіксувало побиття офіцером іншого бійця вже на Харківщині, коли той нібито неналежно до нього звернувся.

«У зв’язку з тим, що підозрюваний переховується від слідства, його оголошено у розшук», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Владиславу Пастуху оголосили про підозру за:

ч. 5 ст. 426-1 ККУ (перевищення службових повноважень), яка передбачає до восьми років позбавлення волі,

ч. 5 ст. 407 ККУ (самовільне залишення військової частини) – до 10 років ув’язнення,

ч. 4 ст. 408 ККУ (дезертирство) – до 12 років позбавлення волі.

Скандал у 211 бригаді – що сталося

16 грудня «УП» опублікувала розслідування про знущання з військових та корупцію у 211-й понтонно-мостовій бригаді ЗСУ. Зокрема, у розслідуванні йшлося проте, що екскомандир одного з підрозділів у першому батальйоні бригади Владислав Пастух вимагав гроші та знущався з бійців, бив їх та прив’язував до дерев’яного хреста за відмову давати хабарі.

До знущання з військовослужбовців був причетний і хрещений батько Владислава Пастуха – командир бригади Олег Побережнюк. 16 грудня у пресслужбі Генштабу ЗСУ повідомили, що відсторонили комбрига з Тернопільщини на час розслідування. Вже 17 грудня Спецпрокуратура у сфері оборони Західного регіону повідомила Побережнюку про підозру за зловживання повноважень – за даними слідства, він залучав підлеглих військових до будівництва свого будинку на Хмельниччині. Ті, хто брав участь у будівництві, отримували бойові виплати та зарплату, попри те, що мали бути у відрядженні на Миколаївщині.

17 грудня Тернопільський районний суд обрав запобіжний захід для Побережнюка, а 19 грудня його відправили під варту. 20 грудня за нього внесли заставу в розмірі 900 тис. грн.