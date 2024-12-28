Під час вуличного конфлікту військовий стріляв з пістолета Glock 17

Сколівський районний суд Львівської області виніс вирок військовослужбовцю, командиру групи загону спеціального призначення однієї з військових частин Андрію Г. за вуличну стрілянину. Військовослужбовця визнали винним у хуліганстві із застосуванням вогнепальної зброї та призначили умовне покарання.

За матеріалами справи, інцидент стався увечері 19 серпня цього року на автостоянці поблизу відпочинкового комплексу «Резиденція Горицвіт» у селі Орявчик на Сколівщині. Андрій Г., який був у нетверезому стані, поконфліктував з трьома чоловіками, які зробили йому зауваження. У результаті військовсолужбовець витягнув з рюкзака нагородну зброю – пістолет Glock 17, заряджений бойовими патронами, та здійснив 11 пострілів у бік своїх опонентів. Після цього його затримала поліція.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав. Він пояснив, що перебував у відпустці і відпочивав з дівчиною у згаданому відпочинковому комплексі. Також пояснив, що грубе порушення громадського порядку спровокував алкоголь невідомого походження, яким його пригостили місцеві жителі і якого він ніколи раніше не вживав.

Суддя Володимир Микитин визнав Андрія Г. винним у вчиненні хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Водночас вироком суду військовослужбовця звільнили від основного покарання, встановивши іспитовий термі півтора року. На вирок ще може бути подана апеляція.