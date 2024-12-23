30-річний мешканець Рудок помстився своєму опоненту за допомогою гранати

У ніч на понеділок, 23 грудня, у місті Рудки на Львівщині 30-річний місцевий мешканець кинув гранату на подвір’я знайомого, з яким конфліктував. У результаті вибуху пошкоджено будинок та автомобіль. Винуватця вже затримала поліція, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як розповіли в поліції Львівщини, близько опівночі на подвір’ї одного з приватних домогосподарств у Рудках пролунав вибух. Зловмисник кинув на подвір’я гранату, ймовірно Ф-1, після чого втік. Внаслідок вибуху уламки гранати пошкодили будинок та автомобіль, який стояв на подвір’ї. Ніхто з мешканців не постраждав.

Слідчі встановили, що до скоєння злочину причетний 30-річний місцевий мешканець. У такий спосіб він хотів помститись власнику домогосподарства, з яким перебував у конфлікті.

Винуватця затримали. Йому повідомили про підозру за умисне знищення або пошкодження майна (ч.2 ст.194 ККУ), за що передбачене позбавлення волі на строк від трьох до 10 років.

Також поліцейські призначили експертизи, за результатами яких будуть вирішувати питання про відкриття кримінального провадження за незаконне поводження з боєприпасами (ч.1 ст.263 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Походження гратати ще встановлюють.