У приватному будинку на Самбірщині вибухнула граната

У вівторок, 8 жовтня, у селі Чуква у Самбірському районі на Львівщині в приватному будинку стався вибух гнатати. На місці вибуху знайшли тіла двох чоловіків, віком 40 і 38 років.

Місцеві мешканці розповіли ZAXID.NET, що інцидент стався близько обіду 8 жовтня у будинку, де проживав один із чоловіків, ветеран війни. У гостях у нього був його односелець, обоє зловживали алкогольними напоями.

Вибух почули сусіди, які і виявили в будинку тіла двох чоловіків. На місці трагедії працювали правоохоронці. Тіла загиблих скерували на експертизу. Також у будинку виявили інші бойові гранати. Факт трагедії ZAXID.NET підтвердили голова Ралівської громади Любов Ковалик та сільська староста Віра Габрель.

За даними поліції поліції Львівщини, чоловіки кілька днів поспіль розпивали спиртне. У результаті 38-річний мешканець помер, після чого 40-річний власник будинку підірвався на гранаті. За фактом смерті чоловіків відкриті кримінальні провадежння, триває слідство.