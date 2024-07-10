На місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти, спеціалісти-вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини

У середу, 10 липня, у Львові внаслідок вибуху гранати загинув 34-річний місцевий мешканець. Інцидент трапився в районі вул. Лисинецької, яка є бічною вул. Пасічної. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Повідомлення про вибух, що стався неподалік одного з багатоквартирних будинків на вулиці Пасічній, надійшло у поліцію близько 06:30. На місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти, спеціалісти-вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Правоохоронці встановили особу загиблого, це 34-річний місцевий мешканець. На його тілі були виявлені численні осколкові поранення. Також попередньо встановлено, що травми чоловік отримав внаслідок вибуху гранати, ймовірно, Ф-1.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство з позначкою«самогубство») Кримінального кодексу України та за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події та походження боєприпасу.