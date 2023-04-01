Унаслідок учорашнього вибуху одна людина загинула

52-річного чоловіка, який у п’ятницю, 31 березня, постраждав від вибуху гранати у багатоповерхівці на вул. Замарстинівській, прооперували у лікарні святого Пантелеймона. Наразі його стан стабільний, повідомляє прес-служба Львівської міськради.

Постраждалого львів’янина госпіталізували з множинним осколковими пораненнями тіла та ураженням правого ока. Після операції він перебуває у реанімації.

За словами керівниці Шевченківського району Ірини Джурик, будинок внаслідок вибуху на 8-му поверсі не постраждав, світло, газ та вода подаються до квартир. Вибуховою хвилею вибило вхідні двері до квартири, де стався вибух, та вікна. Поки тимчасово не працює ліфт, проте аварійна служба уже ліквідовує несправність.

Квартира на Замарстинівській, де стався вибух (фото ЛМР)

Як інформував ZAXID.NET, вибух стався 31 березня пізно ввечері. Поліція Львівської області підтвердила, що в квартирі на Замарстинівській вибухнула граната, ймовірно, РГН. Внаслідок вибуху гість, 44-річний мешканець Чернігова, отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події, а господар помешкання, 52-річний львів’янин, госпіталізований із важкими травмами. Походження боєприпасу наразі встановлюється.

Слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.