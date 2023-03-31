Боєприпас вибухнув у квартирі десятиповерхового будинку

У Шевченківському районі Львова стався вибух. У квартирі десятиповерхового будинку на вул. Замарстинівська, 150, ймовірно, вибухнула граната. Мешканці району повідомляють про перебої з електрикою.

Як повідомив пізно ввечері в п'ятницю, 31 березня, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, унаслідок вибуху загинула людина. Ще одна отримала травми.

«31 березня 2023 року о 23:10 Вибухнула граната на вул. Замарстинівській 150, є постраждалі одна людина, також одна людина загинула. На місці працюють всі відповідні служби», – повідомив Ігор Зінкевич.

Місцеві Telegram-канали оприлюднили відео з місця подій. Очевидці повідомили ZAXID.NET, що мешканці району скаржаться на перебої з електропостачанням. На місці працюють рятувальники та правоохоронці.

Мешканців сусідніх будинків, як і жителів Замарстинівської, 150, просять не виходити на вулицю.