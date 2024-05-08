Місце, де мешканець Борислава підірвав гранату

У середу, 8 травня, приблизно о 20:50, у центрі Борислава 24-річний чоловік підірвав гранату. Він отримав важкі ушкодження й загинув на місці. Про це стало відомо з повідомлень у соцмережах, а згодом інформацію підтвердили у прес-службі поліції Львівської області.

«Внаслідок вибуху загинув 24-річний місцевий мешканець. Інших людей у цей час поруч не було. На місці працюють оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Дрогобицького районного відділу поліції, а також спеціалісти-криміналісти та вибухотехніки поліції Львівщини», – повідомили поліцейські.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини вибуху та походження боєприпасу. Згодом поліція обере правову кваліфікацію події.