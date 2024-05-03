В одній з Квартир Хмельницького ввечері 1 травня пролунав вибух

Ввечері 1 травня в одній з квартир міста Старокостянтинів пролунав вибух – у руках 32-річного чоловіка розірвалася граната. Постраждалого госпіталізували до травматологічного відділення місцевої лікарні. Про це 3 травня повідомили в поліції Хмельниччини.

За інформацією правоохоронців, 32-річний місцевий житель знайшов запал гранати у квартирі своєї родички, коли розбирав там речі. Унаслідок необережного поводження з пристроєм, той вибухнув у чоловіка в руках.

«У результаті підриву потерпілий отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до травматологічного відділення місцевої лікарні», – зазначили у поліції.

У Старокостянтинівській ЦРЛ відмовилися коментувати ZAXID.NET стан чоловіка, однак відомо, що наразі його життю нічого не загрожує.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ та встановлюють усі обставини події. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.