Чоловік погрожував перехожим пістолетом

Львівські патрульні затримали 45-річного чоловіка, який під час вуличного конфлікту погрожував перехожим зброєю. За описом свідків, його швидко розшукали. Зброю вилучили.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова, у понеділок, 24 жовтня, близько 10 ранку на вулиці Словацького невідомий чоловік під час конфлікту почав погрожувати зброєю перехожому.

Коли патрульні прибули на виклик, хуліган вже пішов у невідомому напрямку.

«Опитавши очевидців та отримавши опис правопорушника, патрульні почали обстежувати територію. Спільно із працівниками поліції особливого призначення, патрульні помітили чоловіка, який підпадав під опис, у парку імені Івана Франка. Ним виявився 45-річний львів’янин», – повідомили у поліції.

У чоловіка виявили пістолет. Наразі невідомо, що це за тип зброї і чи мав львів’янин дозвіл на його зберігання. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.