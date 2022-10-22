Водій та двоє пасажирів Lexus спочатку побили, а потім застрелили іншого водія

У Києві поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця. Інцидент стався 21 жовтня близько 16:00 на проспекті Глушкова. Між водіями автомобілів Lexus та Hyundai виник конфлікт через першочерговість проїзду. Троє чоловіків побили водія Hyundai, а 26-річний водій Lexus ще й вистрелив у нього. Після цього зловмисники втекли. Потерпілий – військовослужбовець, 1988 року народження – від отриманих травм помер на місці події.

У поліції розповіли, що поліцейські, які прибули на місце, з’ясували, що за кілька хвилин до інциденту між водіями виник конфлікт щодо першочерговості проїзду на дорозі. Водій та два пасажири Lexus побили чоловіка, а потім керманич позашляховика здійснив постріл у бік опонента. Після цього разом із товаришами він втік на автомобілі.

Водій та двоє пасажирів Lexus спочатку побили, а потім застрелили іншого водія (фото поліції)

Лікарі намагалися врятувати потерпілого, прото він помер. Загиблий – військовослужбовець, 1988 року народження.

Поліція затримала підозрюваних: водія 1996 року народження, та двох пасажирів, 1982 та 1998 років народження. Щодо двох пасажирів відкрито кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 – хуліганство, щодо водія за ч. 1 ст. 115 – умисне вбивство Кримінального кодексу України, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Громадський діяч та військовослужбовець батальйону «Свобода» Андрій Іллєнко оприлюднив у Facebook прізвища трьох затриманих за підозрою у вбивстві. За його словами, затримані Леонід Іванович Ігнатенко (30.05. 1982 р.н.), Ігор Валерійович Котирло (20.12. 1998 р.н.), В'ячеслав Володимирович Вільцанюк (04.06. 1996 р.н.).

Іллєнко розповів, що убитий військовослужбовець був добровольцем ДФТГ (добровольчого формування територіальних громад) «Свобода» і готував документи на мобілізацію в батальйон «Свобода» в діючій армії.

«Ситуація жахлива у своєму абсурді — три відморозки на лексусі влаштували розбірки у дворі у форматі три на одного, влаштували бійку, а потім дістали зброю і почали стріляти на ураження. В київському дворі. Серед білого дня. Стріляти у людину у військовій формі. Олексій помер. Його вбили. Дружина стала вдовою, немовля стало сиротою. Звертаюсь до всіх, кого це стосується (ви прочитаєте цей пост) — ці три виродки повинні сісти. Максимально надовго», — наголосив Андрій Іллєнко.

Згодом усіх затриманих арештували без права внесення застави.