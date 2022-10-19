Львівський суд призначив 12 років позбавлення волі 42-річному львів'янину, який вбив орендаря своєї квартири у новорічну ніч. Про це повідомила прес-служба Львівської обласної прокуратури у середу, 19 жовтня.

У новорічну ніч 1 січня 2022 року в квартирі на вул. Лемика у Львові компанія святкувала Новий рік. Згодом між 42-річним власником квартири та 50-річним мешканцем Черкащини, який винаймав у нього житло, виникла сварка. Під час конфлікту власник помешкання вдарив орендаря ножем у серце. Внаслідок таких дій чоловік помер на місці події.

У середу, 19 жовтня, Львівська обласна прокуратура повідомила про вирок у цій справі. Так, суд підтримав позицію прокурорів, визнав 42-річного раніше судимого львів'янина винним у вбивстві. Убивці призначили 12 років позбавлення волі.

Цей вирок ще не набув законної сили і його можна оскаржити в апеляції.