Львів'янин отримав 12 років тюрми за вбивство орендаря квартири
42-річний чоловік зарізав орендаря у новорічну ніч
Суспільство — Катерина Родак, 0 0
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Львівський суд призначив 12 років позбавлення волі 42-річному львів'янину, який вбив орендаря своєї квартири у новорічну ніч. Про це повідомила прес-служба Львівської обласної прокуратури у середу, 19 жовтня.
У новорічну ніч 1 січня 2022 року в квартирі на вул. Лемика у Львові компанія святкувала Новий рік. Згодом між 42-річним власником квартири та 50-річним мешканцем Черкащини, який винаймав у нього житло, виникла сварка. Під час конфлікту власник помешкання вдарив орендаря ножем у серце. Внаслідок таких дій чоловік помер на місці події.
У середу, 19 жовтня, Львівська обласна прокуратура повідомила про вирок у цій справі. Так, суд підтримав позицію прокурорів, визнав 42-річного раніше судимого львів'янина винним у вбивстві. Убивці призначили 12 років позбавлення волі.
Цей вирок ще не набув законної сили і його можна оскаржити в апеляції.
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