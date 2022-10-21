В'язень колонії на Рівненщині побив до смерті іншого засудженого. Інцидент стався ще 18 жовтня, але відомо про нього стало у п'ятницю, 21 жовтня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Як встановили слідчі, 32-річний чоловік завдав тяжких тілесних ушкоджень іншому ув'язненому під час конфлікту. Скільки років було загиблому та звідки він, наразі у прокуратурі не уточнюють.

Як встановили слідчі, 32-річний засуджений з Волині, який відбував покарання у колонії, вчинив злочин ввечері 18 жовтня.

«В коридорі житлової секції колонії під час конфлікту, який виник на ґрунті особистих неприязних відносин, побив кулаками, дерев’яною палкою та ременем із металевою пряжкою іншого засудженого. Внаслідок отриманих травм потерпілий помер наступного дня у лікарні», – йдеться у повідомленні. Наразі невідомо, як у в'язня опинилась палка та ремінь.

Про нападника відомо, що він вже неодноразово був судимий. Наразі його повинні перемістити до Рівненського слідчого ізолятора.

Чоловікові вже повідомили про підозру за ч.2 ст. 121 ККУ (нанесення тяжких тілесних ушкоджень). Йому загрожує від семи до десяти років тюрми.