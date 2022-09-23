Поліція вручила підозри трьом організаторам бунту в Полицькій виправній колонії на Рівненщині. В ніч на 25 липня цього року частина в'язнів почала розбивати меблі та влаштувала пожежу через невдоволення умовами утримання. За підрахунками слідства, вони спричинили збитків виправному закладу на 1,8 млн грн. За скоєне організаторам бунту загрожує до восьми років ув'язнення.

Про вручення підозр стало відомо у п'ятницю, 23 вересня, після повідомлення прес-служби поліції Рівненщини. Слідчі встановили, що 38-річний засуджений за скоєні умисні тяжкі злочини організував групу з ув’язнених, які мали підняти бунт. Зокрема, йому допомагали 29-річний та 20-річний в'язні. Розробивши та узгодивши заздалегідь план дій вони вчинили групову непокору та масові заворушення у виправній колонії: погроми, підпали, знищення майна та опір працівникам установи.

«Зокрема, 38-річний зловмисник надавав прямі вказівки щодо до участі кожного в бунті. Він запевняв, що підтримуватиме його учасників у кримінальному середовищі, а тим хто відмовлявся — погрожував фізичною розправою. Ув’язнені виривали решітки, вибивали стіни, двері та вікна установи, кидали камінням з даху бараку в інших засуджених, закликаючи здійснювати погроми», – йдеться у повідомленні.

Загалом вони завдали матеріальних збитків виправному закладу на 1,8 млн грн. Слідчі вручили підозри трьом засудженим за ч.1 ст. 294 ККУ (масові заворушення). Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років ув'язнення.

Бунт у Полицькій виправній колонії в'язні влаштували у ніч на 25 липня. Засуджені забарикадувались у житловій зоні та не впускали персонал, вибили вікна, пошкодили двері та меблі, а також влаштували пожежу в їдальні та карантинній зоні. Згодом в секретаріаті Уповноваженого з прав людини повідомляли, що причиною бунту стали незадовільні, на думку в'язнів, умови утримання та ставлення з боку персоналу. Після інциденту в колонії призначили​ нового керівника.

Додамо, що за тиждень до бунту в мережу потрапило відео, на якому працівник колонії б'є гумовим кийком засудженого. На місце виїжджала прокуратура, щодо інциденту розпочали кримінальне провадження за статтею про перевищення службових повноважень.