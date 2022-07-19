ДБР розслідує побиття в'язня у Полицькій виправній колонії на Рівненщині. Про інцидент стало відомо після публікації відео в одному з рівненських телеграм-каналів, на якому працівник закладу б'є в'язня кийком. На місце виїжджала прокуратура, щодо інциденту розпочали кримінальне провадження за статтею про перевищення службових повноважень.

Відео з побиттям засудженого опублікували у телеграм-каналі «Рівне 1283» 17 липня. На ньому видно, як працівник виправної установи гумовим кийком наносить удари чоловікові. У підписі зазначено, що це сталось у Полицькій виправній колонії, а удари начебто наносив заступник начальника колонії Олександр Музика.

У коментарі «Суспільному» Олександр Музика зазначив, що на відео не він. «Це відео незрозуміло, де воно взялося. В нас виникла конфліктна ситуація із засудженими, тому ми застосували до них фізичну силу. П'ятеро засуджених напали на інших засуджених, не можна було розборонити і адміністрація установи застосовувала до них фізичну силу», — пояснив він.

Працівники правоохоронних органів, які побачили це відео, виїхали до виправної установи. «Виїхала група прокурорів на чолі з керівником Вараської окружної прокуратури. Задля перевірки усіх обставин події до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо вказаного правопорушення», — йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Рівненщини.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 365 ККУ (перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу). Санкція цієї статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення. Справу розслідують працівники Державного Бюро розслідувань.