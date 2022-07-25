В ніч на 25 липня в'язні Полицької виправної колонії на Рівненщині влаштували бунт. Вони забарикадувались у житловій зоні, вибили вікна та влаштували пожежу в їдальні і карантинній зоні. Виявилось, що заворушення ініціювали засуджені, яких евакуювали з Запорізької області. Щодо цього інциденту розпочали розслідування.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, повідомлення про бунт засуджених у Полицькій колонії надійшло близько 02:00 у понеділок, 25 липня. Йшлось про те, що в'язні забарикадувались у житловій зоні та не впускали персонал, вибили вікна, пошкодили двері та меблі, а також влаштували пожежу в їдальні та карантинній зоні.

Займання оперативно ліквідували рятувальники та працівники колонії. За попередньою інформацією, масові заворушення ініціювала частина засуджених, яких евакуювали на Рівненщину з Запорізької області. З яких причин вони це зробили, з'ясовує слідство.

«Ситуація наразі контрольована, на місці події працює слідчо-оперативна група, керівництво відділення поліції, керівництво ГУНП, Рівненської обласної і Вараської окружної прокуратур, представники Мін’юсту та департаменту виконання покарань», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі прокуратури додають, що ні в'язні, ні працівники колонії не зазнали жодних травм. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 294 ККУ (масові заворушення) та ст. 392 ККУ (дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань).

Додамо, що за тиждень до цього прокуратура повідомляла про відкриття кримінального провадження щодо побиття одного з в'язнів Полицької колонії. Про інцидент дізнались з відео, яке потрапило у соцмережі. На ньому видно, як працівник колонії б'є чоловіка гумовим кийком.